Liverpool speelt moeizaam gelijk bij Fulham en komt op gelijke hoogte met Spurs voor topper

Met het moeizame gelijkspel kwam Liverpool op 25 punten en daarmee op gelijke hoogte met Tottenham Hotspur, dat komende woensdag (21.00 uur) op bezoek komt op Anfield. Spurs speelde eerder vandaag al met 1-1 gelijk bij Crystal Palace. De ploeg van José Mourinho heeft wel een beter doelsaldo: +14 om +9. Fulham kwam vanavond na 25 minuten spelen op een zeer verdiende voorsprong. Bobby Armani Decordova-Reid, een in Bristol geboren international van Jamaica, schoot fraai raak. Voor rust had Fulham al op een 2-0 voorsprong moeten komen, maar de ploeg van Scott Parker liet twee enorme kansen liggen.

Henderson en Fabinho achterin

Na rust ging het niet veel beter met Liverpool, dat ook verdediger Joël Matip nog uit zag vallen met pijn in zijn rug. De middenvelders Fabinho en Jordan Henderson vormden in de tweede helft de centrale verdediging voor de Braziliaanse doelman Alisson Becker, die tot blijdschap van Jürgen Klopp weer terug was. De Duitse coach van Liverpool had voor de wedstrijd wel het vervelende nieuws dat de Portugese aanvaller Diogo Jota, die negen keer scoorde in zijn eerste zeventien duels voor Liverpool, zeker twee maanden uit de roulatie is.