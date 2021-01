Liverpool scoort eindelijk weer, verslaat Spurs en haakt aan in titelrace

Liverpool klimt door de zege in Londen weer over West Ham United heen naar de vierde plaats in de Premier League. De kampioen van vorig seizoen heeft nu 37 punten na twintig wedstrijden. Dat zijn vier punten minder dan Manchester City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld dan alle achtervolgers. Manchester United (39 punten) en Leicester City (38 punten) staan nog tussen de kampioenen van de afgelopen drie seizoenen in. Liverpool gaat zondag (17.30 uur) op bezoek bij West Ham United.



De topper in het noordoosten van Londen begon direct vol spektakel. Sadio Mané liet in de tweede minuut een goede kans liggen. Een minuut later scoorde Heung-Min Son wel, uiteraard op aangeven van Harry Kane. De Zuid-Koreaan stond echter nipt buitenspel in aanloop naar zijn goal, die dus terecht werd afgekeurd. Het leek daarna op 0-0 af te stevenen richting de rust, maar in de vierde minuten van de extra tijd werd het toch nog 0-1. Na een goede pass van aanvoerder Jordan Henderson was Mané ontsnapt en hij bediende Roberto Firmino. De Braziliaanse spits kon van dichtbij eenvoudig scoren. Het betekende voor Liverpool de eerste goal in de Premier League sinds het 1-1 gelijkspel tegen West Bromwich Albion op 27 december. Daarna scoorde Liverpool liefst 482 minuten niet in de Premier League.