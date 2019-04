Liverpool schittert na rust tegen Chelsea en verzacht pijn van trauma

De bloedstollende titelstrijd in de Premier League lijkt op de laatste speeldag beslist te gaan worden. Liverpool trof vandaag in Chelsea voor het laatst deze jaargang een club uit de befaamde ‘top 6’. Manchester City - dat eerder vanmiddag won van Crystal Palace (3-1) - wacht nog twee topduels in competitieverband. Volgende week komt Tottenham Hotspur op bezoek, een week later staat op Old Trafford de derby met Manchester United gepland.



Op Anfield heerste vanmiddag dan ook een do-or-die-sfeer. De spanning, de druk en de opwinding spatte van de tribunes. De kraker waar het thuispubliek op hoopte, kreeg het ook daadwerkelijk voorgeschoteld. In een moordend tempo bleek het verschil tussen beide ploegen voor rust echter niet groot. Chelsea speelde wat meer vanuit de omschakeling met Eden Hazard en Willian, Liverpool - met Georginio Wijnaldum als invaller - had meer de bal en zocht naar openingen.



Al na vijf minuten werd een gaatje gevonden en dat leidde tot een flinke kans voor Mo Salah. De Egyptenaar kon een voorzet van Sadio Mané vrij inschieten, maar hij raakte de bal niet goed waardoor zijn volley eenvoudig werd gevangen door Kepa Arrizabalaga. Chelsea meldde zich na een half uur voor het eerst: een schot van Willian ging niet ver voorlangs.



Na de pauze trapte Liverpool het gaspedaal vol in en dat leidde binnen tien minuten tot twee prachtige treffers. Mané knikte in de 51ste minuut een lepe voorzet van Jordan Henderson tegen de touwen. Twee minuten later zorgde Salah voor het hoogtepunt. Een diagonale streep met zijn linkerbeen vloog op fantastische wijze in de kruising: 2-0. Eden Hazard kreeg kort daarna twee goede mogelijkheden om Chelsea terug in de wedstrijd te brengen, maar de Belgische ster had het vizier niet op scherp staan.



De zege kwam voor Liverpool dan ook niet meer in gevaar. De overwinning op Chelsea betekende een pleister op twee trauma's. Op één dag na is het namelijk 30 jaar geleden dat de Hillsboroughramp zich voltrok. Hierbij kwamen 96 Liverpoolfans om het leven. Daarnaast verzachttenThe Reds ook de pijn van een sportief trauma tegen Chelsea.