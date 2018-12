Liverpool rekent tegen Napoli op hattrickheld Mo Salah

Bij Liverpool zijn morgen tegen Napoli alle ogen weer gericht op Mo Salah. De Egyptenaar, zaterdag in Bournemouth (0-4) goed voor zijn eerste hattrick van het seizoen, lijkt net op tijd in vorm voor de beslissende kraker in de Champions League.

De man die afgelopen jaargang alles wat hij aanraakte in goud zag veranderen, kende een stroeve start van het seizoen. Maar uit tegen Bournemouth liet Salah met zijn drie voltreffers eindelijk weer zijn klasse zien.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp zei na de 0-4 zege dat hij ‘geen seconde’ aan zijn sterspeler had getwijfeld. ,,Wat je ook doet in een voetbalwedstrijd, je hebt iemand nodig die het afmaakt. Wat Mo deed in de tweede helft was uitzonderlijk’’, aldus Klopp.

Salah was vorig seizoen goed voor 44 goals in alle competities. Maar sinds de zomer haperde de machine bij de Egyptenaar, die vorig seizoen in de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid uitviel met een schouderblessure. Salah was net op tijd fit voor het WK, maar kon op het toernooi in Rusland geen potten breken. En eenmaal terug bij Liverpool was zijn topvorm ver te zoeken.

Klopp hield echter vertrouwen. ,,Als je tien goals maakt in de eerste vijf wedstrijd zou iedereen zeggen ‘het gaat weer gebeuren’,’’ aldus de Duitser. ,,Maar als je er 39 maakt, zou het zijn, ‘ja, maar het is geen 41.’ We hebben geleerd om daar mee om te gaan. Salah moet dat ook. Hij heeft nog nooit zo’n seizoen gehad. En hij wil weer zo’n seizoen hebben.’’

Liverpool is hoe dan ook bezig aan een historisch seizoen. Met 42 punten uit de eerste 16 duels is de ploeg van Klopp verantwoordelijk voor de beste competitiestart in de 126-jarige clubgeschiedenis. Daar staat tegenover dat de club ook nog nooit alle drie de uitwedstrijden in groepsfase van de Champions League verloor. Om de knock-outfase te bereiken moet Liverpool morgen op eigen veld winnen van Napoli. Met 1-0 of met twee goals verschil als de Italianen scoren.

De hoop op Anfield is daarbij gevestigd op Salah, die zaterdag in zijn 52ste competitiewedstrijd voor Liverpool zijn 40ste Premier Leaguegoal maakte. Geen speler van de Reds die dat sneller voor elkaar kreeg (zie kader).