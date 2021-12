Liverpool ook zonder positief geteste Virgil van Dijk te sterk voor Newcastle United

Liverpool, dat ook Fabinho en Curtis Jones vanwege een coronabesmetting moest missen, kwam al in de 7de minuut op achterstand door een goal van Jonjo Shelvey. De ploeg van trainer Jürgen Klopp sloeg nog geen kwartier later terug via een omstreden goal. Isaac Hayden botste tegen een ploeggenoot aan en lag bij een aanval van Liverpool met een hoofdblessure in het strafschopgebied. De thuisploeg speelde toch door. Doelman Martin Dubravka keerde de kopbal van Diogo Jotta, maar was kansloos bij de rebound van de Portugees. Niet veel later bracht Mohamed Salah Liverpool op voorsprong. Pas drie minuten voor het einde hadden de Reds de buit definitief binnen na een knal van Trent Alexander-Arnold.