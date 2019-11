Liverpool moet dankzij Napoli nog aan de bak, Salzburg grijpt strohalm

Liverpool moet in Groep E van de Champions League nog aan de bak om een plek in de achtste finale te bemachtigen. Met Virgil van Dijk in de basis en Georginio Wijnaldum als vroege invaller speelden de Engelsen met 1-1 gelijk tegen Napoli. Red Bull Salzburg (1-4 bij KRC Genk) pakte tegelijkertijd de laatste strohalm.

Het duel op Anfield was er eentje tussen de twee bovenste ploegen in Groep E, die beiden met een totaal ander gemoed toeleefden naar deze wedstrijd. Liverpool gaat aan kop in de Premier League en draait uitstekend, maar bij Napoli rommelt het. De ploeg staat zevende in de Serie A en wist al vijf competitieduels op rij niet te winnen. Ook is er al weken gedoe tussen de selectie en voorzitter Aurelio De Laurentiis.

De preses wilde zijn spelers vanwege de slechte resultaten onlangs op een verplicht trainingskamp sturen, maar dat weigerde de selectie, gesteund door trainer Carlo Ancelotti. Daarop deelde De Laurentiis torenhoge boetes uit, wat weer tot onvrede bij de spelers leidde. Tegen Liverpool kon Napoli voor rust eindelijk weer eens juichen. Dat was dankzij basisklant Dries Mertens.

Van Dijk won rond de middencirkel (uiteraard) een kopduel van de kleine aanvaller, maar de Belg zat de Nederlander daarbij wel flink dwars. Van Dijk bleef geblesseerd liggen, maar Napoli voetbalde door, waarna de doorgelopen Mertens werd diep gestuurd. Vanuit een zeer moeilijke hoek ramde hij vervolgens de 0-1 in de verre hoek. Op dat moment was Wijnaldum al ingevallen, hij kwam er vroeg in voor de geblesseerde Fabinho.

De Italiaanse voorsprong bleef tot de 65ste minuut staan, toen kopte Dejan Lovren heerlijk de gelijkmaker binnen. Daar bleef het ook bij.

Sprankje hoop

Door dat resultaat wist Red Bull Salzburg (dat tot woensdag vier punten minder had dan Napoli) dat het bij een zege bij Genk nog altijd een sprankje hoop mocht koesteren op een plek in de knock-outfase. In België leek het halverwege 0-0 te gaan staan, maar door goals van Patson Daka (43ste minuut) en Takumi Minamino (anderhalve minuut later) stonden de Oostenrijkers plotseling met 0-2 voor. Daar kwamen na de pauze nog goals van Hee-Chan Hwang, goudhaantje Erling Braut Haaland (namens Salzburg) en Mbwana Samata (Genk) bij: 1-4.