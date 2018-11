Liverpool mist Keïta en Henderson tegen Arsenal

Idrissi uit Bergen op Zoom in voorselec­tie Marokko

11:40 AZ-aanvaller Oussama Idrissi is opgenomen in de voorlopige selectie van Marokko voor de komende interlands tegen Kameroen en Tunesië. AZ laat weten dat de aanvaller op 12 november hoort of bondscoach Hervé Renard hem definitief oproept.