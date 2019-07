Liverpool met vier Nederlanders kansloos onderuit tegen Napoli

Wissels

Toen na rust Amin Younes, die andere voormalig Ajacied in dienst van Napoli, ook nog voor de 0-3 zorgde besloot de Duitse manager van Liverpool dat het de hoogste tijd was om in te grijpen. Hij voerde een hele rits aan wissels door, waardoor nog twee Nederlanders wat minuten ervaring konden opdoen. Ki-Jana Hoever mocht Andrew Robertson - natuurlijk de grote publiekslieveling in Schotland - vervangen en enkele minuten kwam Sepp van den Berg in het veld voor Van Dijk. Hoewel Hoever in de slotfase nog één keer de handen van het publiek op elkaar kreeg, konden de invallers geen verschil meer maken.



En dus heeft Liverpool na nederlagen tegen Borussia Dortmund en Sevilla en een gelijkspel tegen Sporting Lissabon weer niet kunnen winnen van een buitenlandse tegenstander. Aankomende woensdag staat nog het treffen met Olympique Lyon op het programma, alvorens volgende week zondag op Wembley met de Community Shield tegen landskampioen en bekerwinnaar Manchester City de eerste prijs van het seizoen te winnen is.



Voor Napoli zal deze overwinning misschien een beetje als sportieve revanche voelen. Voor de dikke oefennederlaag van vorig jaar (5-0 in Dublin), maar vooral voor de zure uitschakeling in de laatste speelronde van de groepsfase in de Champions League vorig jaar.