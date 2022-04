Liverpool met B-team naar halve finale na spektakelstuk tegen Benfica

samenvattingHet tweede duel tussen Liverpool en Benfica is in een spectaculaire 3-3 geëindigd. Dit is voor Liverpool na de 1-3 overwinning in Lissabon genoeg voor een plek in de halve finale van de Champions League.

In een aantrekkelijk duel zette Ibrahima Konaté Liverpool, net als in de heenwedstrijd, uit een corner op 1-0. Gonçalo Ramos deed voor rust iets terug voor Benfica. In de tweede helft leek Roberto Firmino met twee doelpunten de wedstrijd te beslissen, maar Roman Jaremtsjoek en Darwin Núñez deden iets terug, waardoor er na 90 minuten een 3-3 eindstand op het scorebord stond.

Na de 1-3 van vorige week vond Jürgen Klopp het niet nodig om al zijn sterren op te stellen. Virgil van Dijk, Sadio Mané en Mohamed Salah zaten allemaal op de bank. Veel problemen leverde die keuze echter niet op, want Liverpool was het grootste deel van de wedstrijd beter. Toch was Benfica zeker niet geheel kansloos.

Benfica begon niet slecht, maar de Portugezen hadden de videoband van de wedstrijd van vorige week blijkbaar niet goed bekeken. Konaté kopte toen vanuit een corner de openingstreffer binnen en deed vandaag exact hetzelfde. Hiermee leek Liverpool de wedstrijd vroeg onder controle te hebben, maar uit het niets werd het toch 1-1. Ramos werd goed vrijgespeeld en ramde de bal binnen voor de 1-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na rust stelde Liverpool orde op zaken met dus een dubbelslag van Firmino. De Braziliaanse spits was twee keer attent bij de tweede paal en zette een 3-1 stand op het scorebord. Benfica leek geslagen, maar Liverpool verslapte daarna. Hierdoor kon Benfica terugkomen in de wedstrijd, maar de manier waarop was curieus.

Twee keer werd een doelpunt van Benfica afgekeurd vanwege buitenspel, maar beide keren bleek dit onterecht. De VAR greep twee keer in en dus waren de goals van Jaremtsjoek en Núñez geldig en stond het ineens gelijk. Núñez maakte daarna nog bijna de 3-4 met een vlammende volley, maar Alisson Becker redde goed. In de laatste seconde prikte Núñez wel raak, maar weer ging de vlag omhoog. Dit keer was dit terecht en dus was het na 90 minuten 3-3.

Dit betekent dat Liverpool het in de halve finale op gaat nemen tegen stuntploeg Villarreal. De Spanjaarden schakelden gisteren Bayern München uit en plaatste zich zo verrassend voor de halve finale.

Volledig scherm © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.