Liverpool maakt einde aan dramatische reeks met zege bij Sheffield United

De Duitse coach van Liverpool kon vanavond niet beschikken over Alisson Becker. De Braziliaanse keeper raakte afgelopen week zijn 57-jarige vader kwijt, nadat die verdronk in een meertje nabij zijn huis. Alisson kon echter niet afreizen naar Brazilië, zoals eerder deze maand ook Klopp al de uitvaart van zijn moeder moest missen. De Spaanse goalie Adrián nam de plek van Alisson over. Georginio Wijnaldum miste dit seizoen nog geen competitieduel en speelde vanavond opnieuw de hele wedstrijd bij Liverpool, dat zesde blijft in de Premier League. De achterstand op Chelsea (1 punt) en West Ham United (2 punten) is nog klein met nog twaalf speelrondes te gaan.



Net als Liverpool presteert ook Sheffield United dit seizoen een stuk minder dan vorig seizoen. Chris Wilder loodste zijn ploeg sinds zijn aanstelling in de zomer van 2016 binnen vier seizoenen van de League One naar de negende plaats in de Premier League, maar aan het avontuur op het hoogste niveau gaat na twee jaar weer een einde komen. De hekkensluiter staat al vijftien punten achter op Newcastle United, de nummer zeventien van de ranglijst. De ploeg van Wilder scoorde dit seizoen pas vijftien keer, waarmee het grootste probleem direct duidelijk is.