Liverpool kan titel vergeten: ‘Als ze zo doorgaan duurt het weer 30 jaar voor ze kampioen worden’

Door Geert Langendorff



,,We hebben nu een uitgelezen kans om kampioen te worden”, zei Phil Foden op het gras van Anfield. Met deze opmerking onderstreepte de spelmaker van Manchester City de machtsovername in de Premier League. Liverpool kan na de ontluisterende nederlaag op eigen veld (1-4) titelprolongatie vrijwel zeker vergeten. Manchester City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld dan de achtervolgers Manchester United (vijf punten minder), Leicester City (zeven punten) en Liverpool (tien punten), verloor op 21 november voor het laatst. Sindsdien is de ploeg van Guardiola bezig aan een reeks van 21 duels zonder nederlaag en nu al 14 zeges op rij.



Achter de stellige woorden van Foden, als kind al fan van Manchester City, schuilt een diepere reden. The Citizens wonnen voor het laatst in de Premier League op Anfield op 3 mei 2003. Nicolas Anelka scoorde toen twee keer voor City, de winnende in de 93ste minuut. De twintigjarige Foden, de beste speler in de kraker vandaag, was toen nog niet uit de luiers. Deze drempel slechten voelde voor City dan ook als een bevrijding. Ook voor coach Pep Guardiola, die er nooit in slaagde te winnen in het stadion van Liverpool.