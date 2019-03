Liverpool is koppositie kwijt na gelijkspel in derby bij Everton

Vorig seizoen, op 7 april 2018, eindigde de Merseyside-derby op Goodison Park ook al in een doelpuntloos gelijkspel. De laatste zege van Everton op Liverpool dateert alweer van 17 oktober 2010, maar de supporters van de thuisclub namen vandaag genoegen met een gelijkspel tegen de gehate buurman. Liverpool werd sinds 1990 geen kampioen meer in Engeland en dat willen ze bij Everton graag zo houden.

Op 2 december won Liverpool thuis op Anfield nog met 1-0 van Everton. De Belgische spits Divock Origi maakte destijds in de 96ste minuut de winnende goal voor The Reds, nadat een wanhoopspoging van Virgil van Dijk op de lat belandde. Liverpool won in de Premier League al zes keer van Everton door een goal in blessuretijd, maar dat lot bleef de spelers en supporters van The Toffees deze keer bespaard.