Liverpool in zwaar weer na afgang in Brighton bij bleek competitiedebuut Cody Gakpo

Gakpo had afgelopen weekend in de FA Cup genoeg indruk gemaakt om opnieuw een basisplaats te verdienen bij de wedstrijd in Zuid-Engeland. De van PSV overgkomen aanvaller kreeg van Klopp de rol van spits toegewezen, omdat Darwin Nuñez zich deze week bij de goed gevulde ziekenboeg van Liverpool had gevoegd.

Samen met Mo Salah en Alex Oxlade-Chamberlain in de aanval lukte het Gakpo echter niet om veel kansen te creëren. Brighton domineerde namelijk vanaf de eerste minuut in eigen huis. De subtopper hield goed balbezit en verstoorde de opbouw van Liverpool continu. Op een geblokt schot na liet Gakpo zich in de eerste helft nauwelijks zien.

Direct in de tweede helft werd Brighton beloond voor het sterke spel en het zwakke Liverpool genadeloos afgestraft. Na een fout van Joel Matip - de vervanger van de geblesseerde Virgil van Dijk - kon Solly March de 1-0 van dichtbij binnen tikken. Enkele minuten later kreeg diezelfde March een prachtige pass van Evan Ferguson, waarna de 28-jarige middenvelder vernietigend uithaalde: 2-0.

Bekijk hier de 2-0 van Brighton:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met vier wissels greep Klopp in en leek Liverpool even aan een slotoffensief te beginnen. Maar de verdediging van Brighton, waarbij Joël Veltman het laatste halfuur mee voetbalde, hield zonder al te veel moeite stand. Sterker nog, in de omschakeling bleef de club uit Zuid-Engeland levensgevaarlijk. In de 81ste minuut maakte Danny Welbeck via zo’n counter de vernedering dan ook compleet: 3-0 op aangeven van matchwinner March.

Door het verlies ziet Liverpool in de ranglijst Brighton voorbij schieten. The Reds staan nu achtste met 16 punten achterstand op Arsenal, dat nog een wedstrijd te goed heeft. ,,Als je zo speelt heb je geen kans om de top 4 te halen", reageerde Klopp achteraf bij ViaPlay. ,,Ik heb niks positiefs gezien vandaag. Brighton speelde heel goed, wij niet.”

Volledig scherm © AP

‘Zeker verdiend’ Joël Veltman speelde een half uur mee bij Brighton, waar hij normaal basisspeler is. ,,Ik vroeg het aan de trainer, maar er was eigenlijk geen reden voor", verklaarde hij bij ViaPlay. ,,Hij koos simpelweg even voor een ander soort rechtsback. Het was niet dat ik slechter was gaan spelen.” De oud-Ajacied genoot vanaf de bank en op het veld van de wedstrijd tegen Liverpool. ,,Als je naar de hele wedstrijd kijkt, hebben we het zeker verdiend. Ik genoot van onze agressiviteit op de bal, daardoor wonnen we veel tweede ballen en kan je tot kansen komen.” Volledig scherm Veltman in duel met Konaté. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.