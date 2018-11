Liverpool in Servië met Wijnaldum en Van Dijk, Vormer terug in basis Club Brugge

Liverpool speelt vanavond in de Champions League tegen Rode Ster Belgrado met Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk. Coach Jürgen Klopp heeft de Nederlandse internationals in de basis gezet bij het uitduel in de Servische hoofdstad.

Ook Mohamed Salah staat van het begin opgesteld.

Liverpool leidt in de kwalificatiegroep met 6 punten, Rode Ster heeft 5 punten minder. Napoli (5) en Paris Saint-Germain (4) staat op de plaatsen twee en drie.

Club Brugge

Club Brugge begint de uitwedstrijd tegen AS Monaco in de Champions League met aanvoerder Ruud Vormer en Stefano Denswil in het basiselftal. Oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat moet genoegen nemen met een plaats op de reservebank.

Arnaut Danjuma Groeneveld, die vorige maand debuteerde in het Nederlands elftal, is in België achtergebleven wegens een enkelblessure.

Bij AS Monaco doet voormalig Twente-speler Nacer Chadli vanaf het begin mee. Het elftal van trainer Thierry Henry staat in de Franse competitie op de gedeelde laatste plaats. In de Champions League hebben Monaco en Club Brugge na drie speelronden pas één punt.

Monaco won nog niet sinds Henry half oktober werd aangesteld.