Liverpool haalt met Núñez nieuwe spits, transfersom kan oplopen tot 100 miljoen euro

Benfica bevestigde in de nacht van zondag op maandag dat het overeenstemming heeft bereikt met Liverpool. De Engelse club moet de komst van Núñez nog afronden. Op Anfield ligt naar verluidt een zesjarig contract voor hem klaar. Liverpool speelt met de komst van de Uruguayaanse international in op het mogelijke vertrek van Sadio Mané. De Senegalese aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München.

Núñez werd afgelopen seizoen de topscorer van de Portugese competitie met 26 doelpunten in 28 wedstrijden. Hij was ook zes keer trefzeker voor Benfica in de Champions League. Zo maakte de Uruguayaan in de achtste finales tegen Ajax het beslissende doelpunt in de return in Amsterdam (0-1) en hij scoorde twee keer in de kwartfinales tegen Liverpool. Benfica werd desondanks uitgeschakeld door de ‘Reds’.