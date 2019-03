Liverpool geschrokken van aanval op keeper beloften

,,FC Liverpool is geschrokken en ontzet dat Shamal het slachtoffer is geworden van zinloos geweld", reageerde een woordvoerder van de club. ,,Als club zullen we Shamal en zijn familie alle steun verlenen die nodig is.”

George speelde nog geen officieel duel in de hoofdmacht van Liverpool. De goalie mocht in 2016 wel opdraven in een vriendschappelijk duel met Huddersfield Town, maar werd in die wedstrijd door Jürgen Klopp als targetman gebruikt.