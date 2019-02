Liverpool geliefd in Europa, maar gehaat in Engeland

Aftellen naar PSV-Feyenoord Minister Van Nieuwenhui­zen, fanatiek Feyenoord-fan: ‘Ik wil weer blauwe kuiten’

10:06 PSV – Feyenoord is vanmiddag op voorhand een boeiende wedstrijd. PSV strijdt met Ajax om de titel. En Feyenoord wil de derde plaats vasthouden, want AZ hijgt in de nek. Ook interessant: drie dagen later speelt Feyenoord de bekerkraker tegen Ajax.