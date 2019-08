Liverpool enkele weken zonder Braziliaanse doelman Alisson

Druk op stadiondak neemt toe, maar NAC vreest niet voor Alkmaars scenario

13:29 BREDA - Ondanks de extra belasting op het dak van het Rat Verlegh Stadion, vreest NAC niet voor een Alkmaars scenario. Daar stortte dit weekend een deel van het dak van het AZ-stadion in. Net als in Alkmaar liggen in Breda zonnepanelen op de overkapping, waar binnenkort nog twee videoschermen aan worden gehangen.