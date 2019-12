Liverpool en Salzburg akkoord over wintertransfer Minamino

Britse media melden dat Minamino een afkoopsom in zijn contract had staan van ruim negen miljoen euro. De contractduur werd niet bekendgemaakt, maar naar verluidt loopt het contract tot medio 2024.



Minamino scoorde in oktober op Anfield namens Salzburg tegen Liverpool. De creatieve aanvallende middenvelder/vleugelspeler maakte zo veel indruk dat Klopp hem graag toevoegt aan zijn selectie. ,,Om in de Premier League te spelen, was één van mijn doelen”, vertelt Minamino op het digitale thuis van Liverpool. ,,Ik denk dat dit dé topcompetitie in de wereld is. Het is altijd mijn droom geweest om een speler van Liverpool te zijn.”



Vorige week speelde Minamino met Red Bull Salzburg opnieuw tegen Liverpool in de groepsfase van de Champions League. The Reds wonnen toen in Oostenrijk met 2-0. ,,Van die wedstrijden heb ik geleerd dat dit team zo'n hoog niveau heeft qua techniek en intensiteit”, aldus Minamino. ,,Mijn doel is het winnen van de Premier League en de Champions League. En goede bijdrages te leveren voor het team.”



Momenteel verblijft Liverpool in Qatar voor het WK voor clubs. Zaterdag speelt de winnaar van de Champions League de finale tegen de Braziliaanse ploeg Flamengo. Minamino is dan nog niet van de partij.



Minamino scoorde 64 keer in 199 wedstrijden voor Red Bull Salzburg. De Oostenrijkse club nam hem in 2015 over van Cerezo Osaka. De 24-jarige speler kwam ook al tot 22 interlands voor Japan en was daarin 11 keer trefzeker sinds zijn debuut in oktober 2015.