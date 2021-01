Liverpool en ManUnited komen niet tot scoren in weinig verheffende Engelse klassieker

Jürgen Klopp gaf langs de zijlijn te kennen niet tevreden te zijn met het spel van zijn ploeg in de openingsfase. Desondanks hadden de bezoekers veelal de bal (70% halverwege de eerste helft) en creëerden zij ook de beste mogelijkheden, zonder veel succes. Bij rust stond het nog altijd 0-0, een tussenstand waar vooral concurrenten Leicester City, Tottenham Hotspur, Manchester City en Everton erg blij mee waren.



Ook aan het begin van de tweede helft slaagde Manchester United er niet in tot kansen te komen, wat Ole Gunnar Solskjaer deed besluiten de van een schorsing teruggekeerde Edinson Cavani te brengen. Liverpool lukte dat aan de andere kant wel via Roberto Firmino en Mo Salah. Het felbegeerde openingsdoelpunt bleef echter uit, ook toen Bruno Fernandes in de 75ste minuut dichtbij was. Liverpool-doelman Alisson redde op de slappe inzet, die bovendien richting miste. Tien minuten voor tijd kreeg United via Paul Pogba nog een grote kans, maar opnieuw lag de Braziliaanse goalie in de weg.