Liverpool deelt eerste tik uit aan ambitieus Chelsea, weer blunder Kepa

Liverpool begon het nieuwe Premier League-seizoen met een 4-3 overwinning op promovendus Leeds United terwijl Chelsea op bezoek bij Brighton & Hove Albion een 1-3 zege boekte. The Blues investeerden ruim tweehonderd miljoen euro en willen dit seizoen een van de uitdagers van Liverpool zijn in de strijd om het kampioenschap in Engeland. In de onderlinge strijd tegen Liverpool moest de ploeg van Frank Lampard zondagmiddag zijn meerdere erkennen op Stamford Bridge, waar de van Ajax overgekomen Hakim Ziyech nog ontbrak wegens een knieblessure. Ook andere aanwinsten Ben Chilwell (die voor ruim 50 miljoen euro overkwam van Leicester City) en Thiago Silva (kwam transfervrij over van Paris Saint-Germain) waren nog niet van de partij.

Zij zagen hoe Chelsea en Liverpool een doelpuntloze eerste helft beleefden. Het venijn van die eerste helft zat echter in de staart. Mané leek op weg om alsnog de score te openen voor Liverpool, maar de aanvaller uit Senegal werd gestopt door Christensen. De Deense verdediger trok aan de handrem en zag daarvoor in eerste instantie geel, maar na tussenkomst van de VAR kreeg Christensen toch een rode kaart getoond. Het was de eerste rode kaart voor Chelsea na liefst 89 Premier League-wedstrijden.

Die rode kaart zorgde ervoor dat Kai Havertz, samen met Timo Werner een van de twee Chelsea-nieuwelingen die wél speelde, geslachtoffers werd. De Duitser bleef in de rust achter in de kleedkamer. Bij Liverpool kwam juist een debutant in het veld: Thiago Alcantara verving Jordan Henderson en mocht zijn eerste minuten voor de ploeg van Jürgen Klopp maken. Hij zag vanaf het veld hoe zijn ploeggenoten via een prachtige aanval de 0-1 verzorgden. Mohamed Salah combineerde met Roberto Firmino, waarna laatstgenoemde de bal fraai op het hoofd van Mané legde. Hij knikte de bal mooi binnen en profiteerde daarmee al vijf minuten na rust van de man-meer-situatie.

Vier minuten later gooide Liverpool ook meteen de wedstrijd op slot en dat was te danken aan Chelsea-doelman Kepa. De doelman van tachtig miljoen euro kreeg een terugspeelbal en wilde de bal vervolgens wegschieten, maar schoot de bal zo in de voeten van Mané. Die pakte het cadeautje dankbaar uit en noteerde de 0-2. Kepa gaf Chelsea daarmee nog maar eens een extra reden om op zoek te gaan naar een nieuwe doelman. The Blues zouden bijna rond zijn met Stade Rennes-doelman Edouard Mendy.

Liverpool controleerde vervolgens de wedstrijd, maar gaf nog wel een penalty weg. Werner werd onderuit gehaald door Thiago Alcantara, waarna Jorginho vanaf elf meter aan mocht leggen. Meestal zijn de penalty's van Jorginho een zekerheidje, maar dit keer was het Liverpool-keeper Alisson Becker die als winnaar uit de strijd kwam. De Braziliaanse doelman zorgde er zodoende voor dat de tweede zege van het seizoen niet meer in gevaar kwam voor Liverpool, dat nu net als Everton, Arsenal en Crystal Palace zes punten heeft uit de eerste twee wedstrijden.

