Liverpool dankzij knullige eigen goal langs Spurs in beladen topper

In de 85ste minuut lieten de Spurs dé kans liggen om de uitstekende tweede helft te bekronen. Moussa Sissoko en Son Heung-min gingen met zijn tweeën op het doel van Alisson af, en hadden naast de goalie alleen nog Virgil van Dijk voor zich. Sissoko besloot het zelf te proberen en knalde met links hoog over.



En toen lag hij er even later aan de andere kant in. In de 90ste minuut liet Hugo Lloris een ogenschijnlijk eenvoudige kopbal van Mo Salah los, waarna Toby Alderweireld hem op knullige wijze in eigen doel werkte.



Dankzij de belangrijke thuiszege staat Liverpool weer twee punten voor op Manchester City, maar de Citizens hebben nog een wedstrijd tegoed. Nummer drie Tottenham is met Manchester United, Arsenal en Chelsea verwikkeld in een hevige strijd om de Champions League-plekken. Pochettino en zijn mannen hebben inmiddels vijf wedstrijden op rij niet weten te winnen.