Liverpool boekt monsterzege op Crystal Palace; City nipt langs Southampton

Liverpool beleefde een bliksemstart op Selhurst Park, de thuisbasis van Crystal Palace. Al na iets meer dan twee minuten schoot Takumi Minamino zijn ploeg op voorsprong na goed voorbereidend werk van Sadio Mané. Het was zijn eerste treffer namens Liverpool in de Premier League. Mané verdubbelde halverwege de eerste helft de score, waarna Roberto Firmino vlak voor rust voor de derde treffer van de middag tekende.

Na rust wist Crystal Palace helemaal geen vuist meer te maken tegen de ploeg van trainer Jürgen Klopp, die geduldig zocht naar de ruimtes achter de laatste linie. Zo liep Liverpool uit naar een monsterzege. Aanvoerder Jordan Henderson deed een duit in het zakje en ook Firmino liet zich weer zien. Twee treffers van invaller Mohamed Salah in de slotfase van het duel bepaalden de eindstand: 0-7, de grootste uitzege voor Liverpool ooit in de Premier League.