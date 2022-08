Liverpool boekt diep in blessuretijd alsnog zege tegen Newcastle United

Titelhoud­ster Emma Raducanu én voormalig winnares Naomi Osaka in eerste ronde US Open uitgescha­keld

Titelhoudster Emma Raducanu heeft in de eerste ronde van de US Open verloren van de Franse Alize Cornet. De Franse was in 1 uur en 42 minuten met 6-3 6-3 te sterk voor de Britse Raducanu.

31 augustus