Liverpool blijft in titelrace door fraaie goals Salah en jubilaris Wijnaldum

De titelverdediger in de Premier League heeft nog wel vier punten minder dan Manchester City, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Liverpool krijgt volgende week zondag bezoek van Manchester City. Eerst spelen de twee kampioenen van de laatste seizoenen nog wel midweeks. Liverpool speelt woensdagavond op Anfield eerst nog tegen nummer zeventien Brighton & Hove Albion, terwijl Manchester City op bezoek moet bij nummer zestien Burnley.



De ploeg van Pep Guardiola won gisteren met 1-0 van hekkensluiter Sheffield United en boekte daarmee de twaalfde zege op rij in alle competities. Achtervolgers Manchester United (0-0 bij Arsenal op zaterdagavond) en Leicester City (1-3 tegen Leeds United op zondagmiddag) lieten vervolgens allebei punten liggen. Liverpool deed wel goede zaken, door met 1-3 te winnen bij West Ham United. Het team van David Moyes was bezig aan een uitstekende serie en was daarmee naar de vijfde plaats geklommen, maar slaagde er dus niet in over Liverpool te klimmen. Liverpool won afgelopen donderdag in Londen ook al met 1-3 bij Tottenham Hotspur, waarmee voor The Reds een einde kwam een een slechte reeks met 482 minuten zonder doelpunten.