Liverpool bevestigt: Van Dijk moet aan knie geopereerd worden

Diverse Engelse media melden dat het om een gescheurde kruisband gaat, maar Liverpool houdt zich op de vlakte en deelt slechts dat er schade is aan de kniebanden. Van Dijk wordt op korte termijn geopereerd en gaat daarna werken aan zijn herstel. Het is onduidelijk wanneer hij weer klaar is om te spelen. Als het inderdaad om een gescheurde kruisband gaat, staat daar een herstel voor van zes tot negen maanden. In dat geval zou Van Dijk het EK missen met Oranje, waar hij aanvoerder is.

Van Dijk moest zaterdag al in de elfde minuut van het veld nadat hij in botsing was gekomen met de doelman van Everton. Pickford ging wild het duel in maar kreeg geen strafschop tegen omdat Van Dijk buitenspel stond. De scheidsrechter besloot ook geen kaart uit te delen. Liverpool-coach Jürgen Klopp zei na afloop dat de blessure van Van Dijk er niet goed uitzag en vond ook dat een doelman niet zo kan inkomen.

,,Jordan (Pickford, red.) kwam na afloop naar me toe en bood zijn excuses aan en vroeg me dat aan Virgil te zeggen", zei Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson. ,,Iedereen vraagt ons erover, dus ik denk dat het een rode kaart had moeten zijn.”

Ajax

Volledig scherm Jordan Pickford zet de charge op Virgil van Dijk in. © EPA Liverpool neemt het woensdagavond in de groepsfase van de Champions League op tegen Ajax. De Engelse kampioen heeft met Joe Gomez, Joel Matip en de jonge Sepp van den Berg nog maar drie fitte centrumverdedigers over na het wegvallen van Van Dijk. Middenvelder Fabinho is mogelijk ook een optie om Van Dijk te vervangen in het hart van de defensie.

