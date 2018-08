Liverpool begint seizoen met klinkende zege op West Ham United

Liverpool kwam vanmiddag al na 19 minuten spelen op voorsprong tegen West Ham United, dat deze zomer liefst 104 miljoen euro uitgaven aan de komst van nieuwe spelers. Daar was op Anfield nog weinig van terug te zien. Na goed voorbereidend werk van aanwinst Naby Keïta en linksback Andy Robertson tikte Salah bij de tweede paal de openingstreffer binnen. Exact een jaar geleden maakte Salah zijn eerste doelpunt voor Liverpool, waar hij in zijn eerste seizoen eindigde op 44 doelpunten en 16 assists in 52 wedstrijden. Met zijn 32 goals in de competitie werd hij topscorer en beste speler van de Premier League.

Kort voor rust maakte Sadio Mané op aangeven van James Milner de 2-0, waarmee de wedstrijd wel gespeeld was. De 26-jarige aanvaller uit Senegal maakte er acht minuten na rust op aangeven van Roberto Firmino ook 3-0 van, al kreeg hij de pass wel vanuit buitenspelpositie. Mohamed Salah werd in de 88ste minuut naar de kant gehaald en vervangen door Daniel Sturridge, die met zijn eerste balcontact direct scoorde. Hij kon bij de tweede paal eenvoudig binnen tikken uit een hoekschop van James Milner. De 4-0 overwinning betekende voor Liverpool de grootste overwinning in een openingsduel van de competitie sinds 1994. Het was voor Liverpool bovendien de 500ste overwinning sinds de start van de Premier League in 1992.