‘Liverpool - Atlético leidde tot dood van 41 supporters’

Ruim 50.000 voetbalfans zaten op 11 maart op de tribunes in Anfield, op het moment dat in Spanje al beperkende maatregelen van kracht waren vanwege het coronavirus. Zo’n 3000 supporters van de Madrileense club waren naar Engeland gereisd. Ze zagen Atlético na verlenging met 3-2 winnen en daardoor de titelhouder in de Champions League uitschakelen. Drie dagen later ging Spanje in een lockdown, Groot-Brittannië volgde pas tien dagen erna.