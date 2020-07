LIVE | Ziyech toeschouwer op Stamford Bridge, De Roon en Hateboer treffen Brescia

Bertens: ‘Ik denk dat ik me inschrijf voor de US Open en later beslis of ik ga’

20:27 De wedstrijdplanning van Kiki Bertens is nog steeds onzeker. Afgelopen weekeinde is de huidige nummer zeven van de bevroren WTA-ranglijst samen met coach Elise Tamaëla gaan zitten voor een gesprek over het verdere seizoen, na het demonstratietoernooi dat deze week in Berlijn plaatsvindt.