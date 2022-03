LIVE | Zirkzee scoort voor winnend Anderlecht, Ziyech met Chelsea tegen Newcastle

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui staan voor mogelijke terugkeer bij Marokko

Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui keren mogelijk toch terug bij het Marokkaanse voetbalelftal. In aanloop naar de play-offs voor het WK in Qatar tegen DR Congo heeft bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa laten weten dat het verbannen tweetal in de voorselectie opgenomen zal worden.

12:03