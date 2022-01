LIVE | Wüst veruit de beste op 1000 meter, weg vrij voor N’tab door blessure Nuis?

Van de Zandschulp krijgt complimen­ten Medvedev na nederlaag: ‘Speler met de hardste slagen’

Het is Botic van de Zandschulp op de Australian Open niet gelukt voor een verrassing te zorgen tegen favoriet Daniil Medvedev. De beste Nederlandse tennisser verloor in de derde ronde in drie sets van de Rus. Het werd in 1 uur en 55 minuten 6-4 6-4 6-2 voor de nummer 2 van de wereld.

16:13