LIVE | Wright deelt tik na tik uit aan De Zwaan, is er nog een weg terug?

kerstspecial Het bewogen jaar van wielrenner Stef Clement: ‘Ik ben mezelf verloren in blinde ambitie’

19:19 Eind 2018 kreeg Stef Clement tot zijn verrassing te horen dat zijn wielercarrière voorbij was. Zijn huwelijk strandde een jaar eerder. Nu terugkijkend op het vorige leven stelt de Bredanaar dat ‘ik me ben verloren in een ambitie om ergens heel goed in te zijn.’