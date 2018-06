LIVE: WK-spanning stijgt in Rusland, zorgen om Rashford

Carlos Marchena gaat als teammanager de nieuwe Spaanse bondscoach Fernando Hierro helpen op het WK in Rusland. De 38-jarige Marchena behoorde tot het Spaanse elftal dat in 2008 de Europese titel pakte en twee jaar later wereldkampioen werd. Hij werd in allerijl ingevlogen naar Rusland, waar de Spanjaarden vrijdag aan het WK beginnen tegen Portugal.



Hierro neemt tijdens het WK de taken van de ontslagen Julen Lopetegui over. Omdat ook diens assistenten zijn vertrokken, moest Hierro snel een nieuwe staf samenstellen. De vijftigjarige Spanjaard heeft Julián Calero Fernández en Juan Carlos Martínez Castrejón als respectievelijk assistent- en fitnesstrainer laten invliegen.