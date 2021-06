LIVE | WK-leider Verstappen gaat in GP van Stiermarken voor volgende zege

NK Atletiek Nieuwe status discuskam­pi­oe­ne Jorinde van Klinken: ‘Ineens denken mensen dat ik wel even olympisch kampioen word’

8:00 Jorinde van Klinken (21) kwam zaterdag bij de NK atletiek in Breda voor het eerst weer in Nederland in actie sinds ze de wereldranglijst van 2021 bij het discuswerpen aanvoert. In de Verenigde Staten, waar ze studeert en traint, kwam ze vorige maand tot een fabelachtig nationaal record van 70,22 meter.