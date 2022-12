LIVE WK darts | Raymond van Barneveld voor eerst in actie, Jimmy Hendriks debuteert

Met samenvatting Niet ‘Ruud Gullit’ maar ‘Ruud Mullet’: WK-debutant Danny Jansen (20) verovert harten in Engeland

Danny Jansen (20) heeft op het WK darts in Londen niet lang nodig gehad om de harten van dartsfans in Nederland én Engeland te veroveren. De jongeling heeft als bijnaam The Mullet (Het Matje), uiteraard verwijzend naar zijn kenmerkende haardos, en daar weten ze in Engeland wel raad mee.

0:34