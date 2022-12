LIVE WK darts | Nummer één van de wereld Gerwyn Price pakt eerste set tegen ‘The Special One’

De avondsessie van het WK darts bracht Vincent van der Voort op het podium. De Nederlander verloor in het Alexandra Palace in Londen van de Engelsman Luke Humphries. Na de partij van The Dutch Destroyer volgen twee wedstrijden in de achtste finales, met onder anderen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld, in actie. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.