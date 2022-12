LIVE WK darts | Mike De Decker moet Belgisch dartsfeest compleet maken

De Zundertse wielrenner die ooit Jakobsen en Groenewe­gen klopte, rijdt nu tevreden in de achterhoe­de rond

Met Mathieu van der Poel vormt Stan Godrie dit weekend de helft van de Nederlandse ploeg in de wereldbekercross van Val di Sole. De man die ooit Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de massaspurt klopte op het NK en brons won op het WK veldrijden, doet zijn ding nu al jaren in de achterhoede. En ja, daar kan hij prima mee leven.

