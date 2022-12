LIVE WK darts | Jermaine Wattimena maakt indruk met hoge finishes: vijfde set moet beslissing brengen

Vandaag is het zover: in het Alexandra Palace in Londen gaat het WK darts van start. Titelverdediger Peter Wright komt traditiegetrouw al op de openingsdag in actie. Met Jermaine Wattimena moet ook een van de twaalf Nederlandse deelnemers meteen aan de bak. Volg alles in ons liveblog.