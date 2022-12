LIVE WK darts | Danny Jansen uit zijn dak in Ally Pally, Michael van Gerwen niet tegen Niels Zonneveld

Ruud van Nistel­rooij verlangt normaal gedrag bij PSV: ‘Het begint allemaal met gedreven zijn’

Ook bij de trainer Ruud van Nistelrooij (46) staat nog altijd veel in het teken van beleving, passie en emotie. Hij vertelt hoe hij in zijn eerste maanden bij PSV te werk is gegaan en waarom een dramatisch slechte wedstrijd een belangrijke ommekeer lijkt te zijn geweest.

8:19