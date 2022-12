LIVE WK darts | Danny Jansen strijdt met Pool Ratajski om plaats in derde ronde

Op het WK darts in Londen komen vanmiddag twee Nederlanders in actie. Danny Jansen strijdt met de Pool Krzysztof Ratajski om een plaats in de derde ronde. Later vanmiddag neemt Dirk van Duijvenbode het op tegen de Tsjech Karel Sedlacek. Volg de ontwikkelingen op de voet in ons liveblog.