LIVE Wimbledon | Regen nog altijd spelbreker voor worstelende Tallon Griekspoor

Uitslag en klassemen­ten Tour de France 2023 | Adam Yates in het geel, Lafay op gelijke hoogte met Philipsen

Adam Yates is ook na de derde etappe de leider in het algemeen klassement. De leidende positie van de Brit kwam in de rit naar Bayonne niet in gevaar. De groene trui blijft ook om de schouders van Victor Lafay, al staat Jasper Philipsen nu wel op gelijke hoogte. Dinsdag wacht er opnieuw een vlakke etappe. Bekijk hieronder de rituitslag én alle klassementen.