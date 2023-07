LIVE Wimbledon | Partij Brouwer tegen Zverev geschrapt door regenval, Griekspoor nog in wachtkamer

LIVE Tour de France | Sprinters worden in stelling gebracht, wie rijdt op autocir­cuit Nogaro naar winst?

De snelheden die normaal op het motorcircuit van Nogaro worden bereikt, daar komen de renners vandaag niet aan. De kans is wel groot dat de mannen met dikke kuiten weer aan de bak moeten, want de vierde etappe in de Tour de France is er opnieuw eentje voor de sprinters. Volg het hier.