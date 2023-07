LIVE Wimbledon | Droomfinale tussen Carlos Alcaraz en Novak Djokovic op punt van beginnen

Imposante hegemonie Djokovic

Novak Djokovic kan vandaag zijn vijfde titel op een rij veroveren op het Londense gras. In 2017 verloor hij voor het laatst op Wimbledon. In de kwartfinales gaf hij op tegen de Tsjech Tomas Berdych. Djokovic won het grandslamtoernooi op gras in totaal al zeven keer: in 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 en 2022). In 2020 ging Wimbledon niet door vanwege de coronapandemie.