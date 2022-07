Live Wimbledon | Djokovic en Kyrgios houden elkaar in evenwicht, onderhandse service Australiër

Vrouwelij­ke bezoekers verbijs­terd door gedrag Max-fans in Oostenrijk: ‘Ik kreeg bijna een paniekaan­val’

Diverse vrouwelijke bezoekers van de Formule 1-race in Oostenrijk hebben op sociale media hun beklag gedaan over het gedrag van de daar aanwezige fans. Ook bij de organisatie zijn klachten binnengekomen. De Formule 1 zegt in een statement de klachten ‘zeer serieus’ te nemen. In Oostenrijk zijn voornamelijk Nederlandse fans.

13:53