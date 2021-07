LIVE | Wie missen de boot in eerste gedeelte kwalificatie?

Streep door Tourdroom Jum­bo-Vis­ma: ‘We zullen het plan moeten omgooien’

2 juli Het échte klimwerk begint dit weekeinde in de Tour de France. Een week na de start is de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma al zo goed als kansloos voor de eindwinst. Na de deceptie van vorig jaar was dat hét grote doel. ,,We zullen het plan moeten omgooien.’’