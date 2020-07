LIVE | West Ham verrassend op voorsprong na ingreep VAR bij hands Pogba

De kampioen is bekend, Norwich City is een van de drie degradanten, maar in de strijd om de Champions League-tickets is het in Engeland nog megaspannend. Liverpool en Manchester City zijn zeker, maar voor de resterende twee plekken in het miljardenbal komen nog drie clubs in aanmerking: Chelsea, Leicester City en Manchester United. Chelsea en United komen vanavond in actie. Volg alles in ons liveblog.