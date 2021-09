LIVE | Welke troeven heeft Koeman nog in handen tegen stug Benfica?

AZ treft 40-jarige oude bekende tegen Jablonec

17:17 Bij AZ zullen de gedachten morgenavond bij het duel in de Conference League met Jablonec een klein beetje teruggaan naar het schitterende seizoen 2004/2005 toen de club de halve finales van de UEFA Cup haalde. In dat seizoen speelde het AZ van Barry van Galen, Kenneth Perez en Henk Timmer in de achtste finales tegen Shakthar Donetsk en won.