LIVE | Weghorst en Klaassen trappen Bundesliga-zondag af

Icardi 50, Werner 60 miljoen, de miljoenen vliegen de deur alweer uit

11:35 De coronacrisis zou een tijd voor bezinning zorgen. Ethisch zou het onverantwoord zijn voor clubs om nog veel geld neer te tellen voor spelers terwijl supporters door de crisis in financiële problemen zijn geraakt, riepen de experts. Maar het is pas begin juni en Mauro Icardi is al voor 50 miljoen door Paris Saint Germain overgenomen van Internazionale en Chelsea zou op het punt staan om Timo Werner voor 60 miljoen over te nemen van RB Leipzig.