LIVE | Wattimena komt er totaal niet aan te pas tegen ‘weergaloze’ Van den Bergh

Met video Petra Kvitova met titel in Eastbourne op zak naar Wimbledon

Petra Kvitova heeft in de aanloop naar Wimbledon het grastoernooi van Eastbourne gewonnen. De 32-jarige Tsjechische versloeg in de finale titelverdedigster Jelena Ostapenko uit Letland in twee sets: 6-3 6-2. Kvitova, de nummer 31 van de wereld, begint komende week in Londen aan het grandslamtoernooi dat ze in 2011 en 2014 won.

17:03