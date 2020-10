LIVE | Wat kan Verstappen in de middag op Portimão?

Pliskova verrast door qualifier bij WTA-toer­nooi in eigen land

22 oktober Tennisster Karolina Pliskova is op het WTA-toernooi van Ostrava al in de tweede ronde uitgeschakeld. De Tsjechische nummer 6 van de wereld liet zich in eigen land verrassen door de Russin Veronika Koedermetova, de mondiale nummer 47: 4-6 6-4 6-3.